Так, Соломенский районный суд Киева постановил выплатить Пиннеру материальную компенсацию. Защитник отметил, что это только первый шаг.

Обратите внимание Это было что-то вроде зомби-апокалипсиса, – освобожденный из плена британец

Шон Пиннер выиграл суд против России

Шон Пиннер заявил, что это только первый шаг. Теперь намерен продолжить рассмотрение своего дела в британских судах.

О какой сумме компенсации идет речь, не уточнили. Впрочем, Пиннер отметил, что деньги в этом случае его не интересуют.

"Москва, вероятно, проигнорирует это решение, но дело может создать прецедент для того, чтобы как можно больше военнопленных подали жалобы на Россию", – отметили в The Daily Mail.

Между тем The Sun процитировал бывшего британского военного.

Когда Россия вернется в реальный мир, ей придется урегулировать эти судебные дела... Речь идет не о настоящем, а о будущем, может, через 10 или 20 лет,

– заявил Пиннер.

Кстати, по данным СМИ, еще один британец Эйден Аслин, который был с Пиннером в российском плену, намерен подать иск против России.