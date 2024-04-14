Так, Солом'янський районний суд Києва ухвалив виплатити Піннеру матеріальну компенсацію. Захисник наголосив, що це лише перший крок.
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Шон Піннер виграв суд проти Росії
Шон Піннер заявив, що це тільки перший крок. Тепер має намір продовжити розгляд своєї справи у британських судах.
Про яку суму компенсації йдеться, не уточнили. Втім, Піннер наголосив, що гроші в цьому разі його не цікавлять.
"Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб якнайбільше військовополонених подали скарги на Росію", – зазначили в The Daily Mail.
Тим часом The Sun процитував колишнього британського військового.
Коли Росія повернеться у реальний світ, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 чи 20 років,
– заявив Піннер.
До речі, за даними ЗМІ, ще один британець Ейден Аслін, який був з Піннером у російському полоні, має намір подати позов проти Росії.