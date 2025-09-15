В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако работники критически важных предприятий могут получить бронирование от призыва.

Теперь критичность предприятий оборонно-промышленного комплекса и организацию бронирования их работников будет определять Министерство обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Смотрите также Можно оформить еще несколько рапортов: какие обновления добавили в Армия+

Что говорят в Минобороны об изменениях в бронировании?

В Минобороны отмечают, что эти функции правительство своим решением передало в связи с ликвидацией Минстратегпрома. Там говорят, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.

Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается в силе в течение года с момента его получения, при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов,

– добавляют в Минобороны.

А также отмечают, что другие предприятия ОПК уже могут обращаться для определения их критически важными на электронную почту Минобороны.

По данным ведомства, предприятия, которые уже получили статус критических и выполняют госконтракты для обеспечения Сил обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников и получить льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.

Бронирование от мобилизации: что следует знать