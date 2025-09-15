В Україні триває загальна мобілізація. Однак працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від призову.

Тепер критичність підприємств оборонно-промислового комплексу та організацію бронювання їх працівників визначатиме Міністерство оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відомство.

Що кажуть у Міноборони про зміни в бронюванні?

У Міноборони зазначають, що ці функції уряд своїм рішенням передав у зв’язку з ліквідацією Мінстратегпрому. Там кажуть, що критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів,

– додають у Міноборони.

А також наголошують, що інші підприємства ОПК вже можуть звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони.

За даними відомства, підприємства, що вже отримали статус критичних та виконують держконтракти для забезпечення Сил оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників й отримати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

Бронювання від мобілізації: що варто знати