В сентябре некоторые мужчины могут потерять бронь и оказаться на передовой. Законодательством предусмотрено несколько моментов, когда человек может потерять бронирование.

О том, почему человек может не получить отсрочку, даже если она для него предусмотрена, рассказывает 24 Канал.

Кто из граждан не может получить отсрочку?

В сентябре будут действовать те же правила бронирования, которые были раньше. Отсрочку на работе дают работникам критически важных предприятий. Однако руководители могут забронировать только 50% работников по своему усмотрению. В таком случае отсрочка оформляется работодателем.

Также в Украине нельзя забронировать резервистов – бывших военных. Забронировать теперь нельзя также человека, который находится в розыске ТЦК и имеет об этом соответствующую отметку в приложении Резерв+.

К слову, даже мужчины, которые имеют законные основания для отсрочки (инвалидность, наличие трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью, опека над недееспособным родственником, имеет погибшего на фронте или пленного близкого родственника), но никогда не был в ТЦК и не оформил бронирование, официально не имеет оснований для освобождения от мобилизации.

Также стоит отметить, что выданную отсрочку могут отменить, если нарушены правила бронирования.

Так ее не получают студенты, которые поступили на заочную форму обучения или на получение второго высшего образования.

Забрать право на отсрочку могут также у многодетных родителей, которые не выплачивают алименты.

Также при оформлении отсрочки по уходу за близким родственником с инвалидностью могут учитывать, есть ли другие люди, которые способны взять опеку. Если окажется, что, например, сестра может ухаживать за матерью, то брату бронирование не дадут.

Бронирование в сентябре 2025: последние новости