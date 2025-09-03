Отсрочку могут забрать: по каким причинам военнообязанному откажут в бронировании
- Отсрочку могут не получить работники критически важных предприятий, если руководитель бронирует менее 50% работников, а также другие категории военнообязанных.
- Верховная Рада одобрила законопроект, позволяющий брать на работу и бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске.
В сентябре некоторые мужчины могут потерять бронь и оказаться на передовой. Законодательством предусмотрено несколько моментов, когда человек может потерять бронирование.
О том, почему человек может не получить отсрочку, даже если она для него предусмотрена, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Палиса исчерпывающе объяснил, зачем открыли границу для мужчин до 22 лет
Кто из граждан не может получить отсрочку?
В сентябре будут действовать те же правила бронирования, которые были раньше. Отсрочку на работе дают работникам критически важных предприятий. Однако руководители могут забронировать только 50% работников по своему усмотрению. В таком случае отсрочка оформляется работодателем.
Также в Украине нельзя забронировать резервистов – бывших военных. Забронировать теперь нельзя также человека, который находится в розыске ТЦК и имеет об этом соответствующую отметку в приложении Резерв+.
К слову, даже мужчины, которые имеют законные основания для отсрочки (инвалидность, наличие трех и более детей или одного ребенка с инвалидностью, опека над недееспособным родственником, имеет погибшего на фронте или пленного близкого родственника), но никогда не был в ТЦК и не оформил бронирование, официально не имеет оснований для освобождения от мобилизации.
Также стоит отметить, что выданную отсрочку могут отменить, если нарушены правила бронирования.
Так ее не получают студенты, которые поступили на заочную форму обучения или на получение второго высшего образования.
Забрать право на отсрочку могут также у многодетных родителей, которые не выплачивают алименты.
Также при оформлении отсрочки по уходу за близким родственником с инвалидностью могут учитывать, есть ли другие люди, которые способны взять опеку. Если окажется, что, например, сестра может ухаживать за матерью, то брату бронирование не дадут.
Бронирование в сентябре 2025: последние новости
- В среду, 3 сентября, Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий разрешение брать на работу и бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Однако такая отсрочка предоставляется только не более чем на 45 календарных дней с даты заключения трудового договора. Отсрочку человек может получить только один раз в течение года.
- В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13634-1 об изменениях в отсрочке от мобилизации для студентов и преподавателей. Если закон ихвалять, то бронировать смогут только для тех, кто впервые получает высший уровень образования. Такое право сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.
- Минобороны планирует ввести автоматическое продление отсрочек от мобилизации через приложение "Резерв+". Для оформления отсрочки нужно, чтобы в государственных реестрах имелись необходимые данные.