Відстрочку можуть забрати: за яких причин військовозобов'язаному відмовлять у бронюванні
- Відстрочку можуть не отримати працівники критично важливих підприємств, якщо керівник бронює менше ніж 50% працівників, а також інші категорії військовозобов'язаних.
- Верховна Рада схвалила законопроєкт, що дозволяє брати на роботу та бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку.
У вересні деякі чоловіки можуть втратити бронь та опинитися на передовій. Законодавством передбачено кілька моментів, коли людина може втратити бронювання.
Про те, чому людина може не отримати відстрочку, навіть якщо вона для неї передбачена, розповідає 24 Канал.
Хто з громадян не може отримати відстрочку?
У вересні діятимуть ті самі правила бронювання, які були раніше. Відстрочку на роботі дають працівникам критично важливих підприємств. Однак керівники можуть забронювати лише 50% працівників на свій розсуд. У такому випадку відстрочка оформляється роботодавцем.
Також в Україні не можна забронювати резервістів – колишніх військових.
До слова, навіть чоловіки, які мають законні підстави для відстрочки (інвалідність, наявність трьох і більше дітей або однієї дитини з інвалідністю, опіка над недієздатним родичем, має загиблого на фронті чи полоненого близького родича), але ніколи не був у ТЦК та не оформив бронювання, офіційно не має підстав для звільнення від мобілізації.
Також варто зазначити, що видану відстрочку можуть скасувати, якщо порушені правила бронювання.
Так її не отримують студенти, які вступили на заочну форму навчання або на отримання другої вищої освіти.
Забрати право на відстрочку можуть також у багатодітних батьків, які не виплачують аліменти.
Також при оформленні відстрочки по догляду за близьким родичем з інвалідністю можуть враховувати, чи є інші люди, які здатні взяти опіку. Якщо виявиться, що, наприклад, сестра може доглядати матір, то братові бронювання не дадуть.
Бронювання у вересні 2025: останні новини
У середу, 3 вересня, Верховна Рада схвалила законопроєкт, що передбачає дозвіл брати на роботу та бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Однак така відстрочка налається лише не більше ніж на 45 календарних днів з дати укладення трудового договору. Відстрочку людина може отримати тільки один раз протягом року.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 про зміни у відстрочці від мобілізації для студентів і викладачів. Якщо закон їхвалять, то бронювати зможуть лише для тих, хто вперше здобуває вищий рівень освіти. Таке право збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми.
Міноборони планує запровадити автоматичне продовження відстрочок від мобілізації через застосунок "Резерв+". Для оформлення відстрочки потрібно, щоб у державних реєстрах були наявні необхідні дані.