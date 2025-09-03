Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы для "Суспільного".
Для чего правительство разрешило выезд за границу?
Как отметил Палиса, разрешение устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей за границу, где те будут учиться в профессионально-технических училищах.
Родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию,
– указал он.
Несмотря на общую ситуацию на линии соприкосновения, вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается.
Также Палиса ответил, не подрывает ли решение правительства попытки привлечь молодежь в ВСУ в рамках контракта 18 – 24, который появился в этом году.
"Выбор важен. Свобода выбора важна. А в плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", – отметил он.
Разрешение на выезд за границу до 22 лет: что известно
- В конце августе Правительство Украины обновило правила пересечения границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать во время военного положения.
- Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
В ГПСУ говорят, что информация о массовом оттоке граждан и штурмах пунктов пропуска не соответствует действительности. По наблюдениям пограничников, мужчины 18–22 лет пользуются правом пересечения как для выезда, так и для возвращения в Украину.