Вблизи Польши заметили российский БТР-22, который участвует в учениях
- Вблизи польской границы зафиксировали российский бронетранспортер БТР-22, который участвует в учениях "Запад-2025".
- Эксперты отмечают, что БТР-22 отстает от современных требований, и его присутствие является символической демонстрацией российской военной силы.
Вблизи польской границы зафиксировали российский бронетранспортер БТР-22, который еще в 2023 году демонстрировали на выставке. Машина участвует в учениях "Запад-2025".
Эксперты отмечают и россияне не отрицают, что БТР-22 отстает от современных требований и скорее символически демонстрирует военное присутствие России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Military Journal.
Что известно о новом российском БТР-22?
Россияне еще в 2023 году показывали БТР-22 как "усовершенствованный БТР-82А". Теперь бронетранспортер заметили в нескольких десятках километров от границы с Польшей, в городе Гродно, неподалеку Гожского полигона.
Российские эксперты и сами военные признают, что бронетранспортер отстает от современных требований минимум на 20 лет и не является новейшей разработкой.
Как пишет Defence Express, в 2023 году на выставке БТР-22 демонстрировали с боевым отделением БППУ, хотя официально заявлялась возможность установки дистанционно управляемого боевого модуля "Баллиста" с 30-миллиметровой пушкой 2А42, пулеметом и пусковыми ПТРК "Конкурс-М".
Характеристики БТР-22?
Сначала его представили как БТР-82А ("усовершенствованный"). Бронекорпус выполнен как упрощенный вариант бронемашины "Бумеранг" с выходом для десанта именно в кормовой части.
Двигатель мощностью 330 лошадиных сил расположен в носовой части корпуса. Десантный отсек на 8 человек – в кормовой, рабочие места командира и водителя расположены вслед друг за другом. На машине используется "подвеска и ряд узлов" от самого БТР-82А.
Эксперты предполагают, что фото БТР-22 могли намеренно обнародовать в сети, чтобы продемонстрировать "силу" перед Польшей.
Что произошло на фоне учений "Запад-2025"?
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" продлятся с 12 по 16 сентября. В них будут участвовать 30 тысяч военнослужащих. Они будут проходить на полигонах в Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
Перед учениями Россия осуществила залеты более 10 дронов на территорию Польши. Там нашли по меньшей мере 17 беспилотников. НАТО не расценивает инцидент как атаку на страну.
По сообщениям СМИ, 13 сентября российские военные разместили ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области вблизи польской границы.