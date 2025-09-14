Вблизи польской границы зафиксировали российский бронетранспортер БТР-22, который еще в 2023 году демонстрировали на выставке. Машина участвует в учениях "Запад-2025".

Эксперты отмечают и россияне не отрицают, что БТР-22 отстает от современных требований и скорее символически демонстрирует военное присутствие России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Military Journal.

Что известно о новом российском БТР-22?

Россияне еще в 2023 году показывали БТР-22 как "усовершенствованный БТР-82А". Теперь бронетранспортер заметили в нескольких десятках километров от границы с Польшей, в городе Гродно, неподалеку Гожского полигона.

Российские эксперты и сами военные признают, что бронетранспортер отстает от современных требований минимум на 20 лет и не является новейшей разработкой.

"Бюджетный Бумеранг" на улицах Беларуси / Фото из телеграмма Military Journal

Как пишет Defence Express, в 2023 году на выставке БТР-22 демонстрировали с боевым отделением БППУ, хотя официально заявлялась возможность установки дистанционно управляемого боевого модуля "Баллиста" с 30-миллиметровой пушкой 2А42, пулеметом и пусковыми ПТРК "Конкурс-М".

Характеристики БТР-22?

Сначала его представили как БТР-82А ("усовершенствованный"). Бронекорпус выполнен как упрощенный вариант бронемашины "Бумеранг" с выходом для десанта именно в кормовой части.

Двигатель мощностью 330 лошадиных сил расположен в носовой части корпуса. Десантный отсек на 8 человек – в кормовой, рабочие места командира и водителя расположены вслед друг за другом. На машине используется "подвеска и ряд узлов" от самого БТР-82А.



Источник: Defence Express

Эксперты предполагают, что фото БТР-22 могли намеренно обнародовать в сети, чтобы продемонстрировать "силу" перед Польшей.

