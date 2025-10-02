Во время атаки пострадал человек: враг ударил дронами по Киевской области
- В Буче во время атаки дронами произошел пожар, в результате которого один человек получил обломочное ранение.
- Россияне атаковали с БпЛА несколько областей, что повлекло пожары и отключение света.
Россияне обстреляли Киевскую область из БпЛА. Под удар попал город Буча. К сожалению, не обошлось без последствий.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Как последствия ночной атаки на Киевскую область?
Ночью российская армия применила по столичному региону беспилотники. Дроны упали в городе Буча, вследствие чего произошел пожар здания санатория, который не работал. Спасателям удалось укротить возгорание на площади 600 квадратных метров.
В результате атаки один человек получил травмы – это мужчина 1977 года рождения. Он получил осколочное ранение правой голени. В больнице пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
Спасатели тушили пожар после атаки в Буче / Фото ГСЧС Украины
Где были обстрелы вечером и ночью?
С вечера россияне активно атаковали Украину с БПЛА различных типов. Воздушная тревога звучала на Киевщине, Одесской области и еще в ряде областей.
В Киевской области взрывы прогремели ночью. Пострадал Бучанский район. Местные телеграмм каналы также предполагали, что один из БпЛА попал в железную дорогу, однако официально об этом еще не подтвердили.
В Одесскую область с моря летели по меньшей мере 25 дронов. Наибольшая угроза от дронов была в центральной части Одессы и Пересыпском районе. Атака вызвала пожары и отключение света в нескольких районах. Оккупанты ударили по депо Укрзализныци в областном центре, пострадал машинист поезда.
Также вечером 1 октября были удары по железнодорожной инфраструктуре в Конотопе.