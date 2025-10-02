Під час атаки постраждала людина: ворог вдарив дронами по Київщині
- У Бучі під час атаки дронами сталася пожежа, внаслідок якої одна людина отримала уламкове поранення.
- Росіяни атакували з БпЛА кілька областей, що спричинило пожежі та відключення світла.
Росіяни обстріляли Київську область з БпЛА. Під удар потрапило місто Буча. На жаль, не обійшлося без наслідків.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Як наслідки нічної атаки на Київську область?
Уночі російська армія застосувала по столичному регіону безпілотники. Дрони впали в місті Буча, внаслідок чого сталася пожежа будівлі санаторію, що не працював. Рятувальникам вдалося приборкати загоряння на площі 600 квадратних метрів.
Внаслідок атаки одна людина отримала травми – це чоловік 1977 року народження. Він дістав уламкове поранення правої гомілки. У лікарні постраждалому надають всю необхідну допомогу.
Рятувальники гасили пожежу після атаки в Бучі / Фото ДСНС України
Де були обстріли увечері та вночі?
З вечора росіяни активно атакували Україну з БпЛА різних типів. Повітряна тривога звучала на Київщині, Одещині та ще в низці областей.
На Київщині вибухи пролунали вночі. Постраждав Бучанський район. Місцеві телеграм канали також припускали, що один з БпЛА влучив у залізницю, однак офіційно про це ще не підтвердили.
На Одещину з моря летіли щонайменше 25 дронів. Найбільша загроза від дронів була в центральній частині Одеси та Пересипському районі. Атака спричинила пожежі та відключення світла в кількох районах. Окупанти вдарили по депо Укрзалізниці в обласному центрі, постраждав машиніст потяга.
Також увечері 1 жовтня були удари по залізничній інфраструктурі в Конотопі.