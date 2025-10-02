Росіяни обстріляли Київську область з БпЛА. Під удар потрапило місто Буча. На жаль, не обійшлося без наслідків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Як наслідки нічної атаки на Київську область?

Уночі російська армія застосувала по столичному регіону безпілотники. Дрони впали в місті Буча, внаслідок чого сталася пожежа будівлі санаторію, що не працював. Рятувальникам вдалося приборкати загоряння на площі 600 квадратних метрів.

Внаслідок атаки одна людина отримала травми – це чоловік 1977 року народження. Він дістав уламкове поранення правої гомілки. У лікарні постраждалому надають всю необхідну допомогу.

Рятувальники гасили пожежу після атаки в Бучі / Фото ДСНС України

Де були обстріли увечері та вночі?