Оккупанты продолжают привлекать к боевым действиям северокорейских военных. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна является угрозой не только для Украины.

Такое мнение высказал глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в разговоре с изданием The Japan Times, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ останавливают штурмы возле Часового Яра, несмотря на заявления Кремля о "захвате" города

Какие страны имеют опыт современной войны?

По его словам, Россия щедро финансирует участие северокорейских солдат в войне против Украины. Кремль платит партнеру за военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги.

Буданов рассказал, что это партнерство Пхеньяна и Москвы не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран имели возможность вести войну такого масштаба.

Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств – это Украина, Россия и Северная Корея,

– заявил Буданов.

️К слову, по данным разведки, в ближайшее время КНДР планирует перебросить в Россию дополнительные войскаоколо 6000 военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц северокорейской техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80 якобы для проведения инженерных работ.