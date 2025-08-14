Окупанти продовжують залучати до бойових дій північнокорейських військових. Співпраця Москви і Пхеньяна є загрозою не лише для України.

Таку думку висловив очільник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у розмові з виданням The Japan Times, передає 24 Канал.

Які країни мають досвід сучасної війни?

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Кремль сплачує партнеру за військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів. Для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші.

Буданов розповів, що це партнерство Пхеньяна і Москви не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір.

Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, адже у світі лише декілька країн мали змогу вести війну такого масштабу.

Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів – це Україна, Росія та Північна Корея,

– заявив Буданов.

️До слова, за даними розвідки, найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, включно з основними бойовими танками M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерами БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.