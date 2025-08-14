Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї штурмової бригади Юрія Сиротюка в ефірі телемарафону.

Яка ситуація біля Часового Яру?

Сиротюк зазначив, що точаться важкі бої, але стратегічні успіхи у ворога відсутні.

Ми зараз на напрямку Часового Яру, де Путін особисто заявив, що місто взяте. Насправді ворог з 2023 року безуспішно намагається атакувати це маленьке місто, де до війни проживало менше 10 тисяч людей. Бої важкі, але жодних стратегічних успіхів у росіян немає,

– повідомив військовий.

Він розповів, що окупанти діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути в українські позиції, встановити прапор та використати ці епізоди для своєї інформаційної пропаганди.

"Є таке явище, коли один-два вороги намагаються зайти нам у спину, виставити свій прапор і заявити про чергове взяття населеного пункту. Це неправда. Так, ситуація важка, але фронт не прорвано. Українське суспільство не повинно вестися на такі повідомлення", – підкреслив Сиротюк.

За його словами, такі спроби росіяни здійснювали й в попередні роки, але вони не змінюють загальної оперативної ситуації на фронті.

Нагадаємо, що ще 31 липня в Росії заявляли про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області.