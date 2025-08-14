Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главного сержанта роты огневой поддержки 5-й штурмовой бригады Юрия Сиротюка в эфире телемарафона.

Какая ситуация возле Часового Яра?

Сиротюк отметил, что идут тяжелые бои, но стратегические успехи у врага отсутствуют.

Мы сейчас на направлении Часового Яра, где Путин лично заявил, что город взят. На самом деле враг с 2023 года безуспешно пытается атаковать этот маленький город, где до войны проживало менее 10 тысяч человек. Бои тяжелые, но никаких стратегических успехов у россиян нет,

– сообщил военный.

Он рассказал, что оккупанты действуют малыми пехотными группами, пытаясь проникнуть в украинские позиции, установить флаг и использовать эти эпизоды для своей информационной пропаганды.

"Есть такое явление, когда один-два врага пытаются зайти нам в спину, выставить свой флаг и заявить об очередном взятии населенного пункта. Это неправда. Да, ситуация тяжелая, но фронт не прорван. Украинское общество не должно вестись на такие сообщения", – подчеркнул Сиротюк.

По его словам, такие попытки россияне осуществляли и в предыдущие годы, но они не меняют общей оперативной ситуации на фронте.

Напомним, что еще 31 июля в России заявляли о "захвате" города Часов Яр Донецкой области.