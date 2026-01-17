Буданов, Арахамия и Умеров прибыли в США
- Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения мирного соглашения с американской стороной.
- Ожидается встреча с представителями Дональда Трампа для работы над мирным процессом и гарантиями безопасности для Украины.
Кирилл Буданов сообщил 17 января, что прибыл в США. Там он находится вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией.
Что известно о визите представителей Украины в США?
Планируется, что украинская и американская стороны обсудят детали мирного соглашения.
По словам Буданова, ожидается встреча со спецпредставителями Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также Дэниелом Дрисколлом.
Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат,
– резюмировал глава ОП.
Также Умеров добавил, что будут работать с США над дальнейшим продвижением мирного процесса. Помимо работы над устойчивым миром делегации будут решать вопросы гарантий безопасности для Украины и дальнейшие шаги.
Мирный план для Украины: последние заявления
Накануне сообщалось, что украинская делегация уехала в США, чтобы обсудить гарантии безопасности и "Prosperity Package".
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина ведет переговоры с США. Однако по отдельным вопросам стороны имеют разные позиции.
Лидер Чехии Петр Павел заявил, что Украина якобы готова к сложным компромиссам ради мира. В то же время, он подчеркнул, что Европа должна усилить давление на Россию.