17 января, 11:39
Обновлено - 11:59, 17 января

Буданов, Арахамия и Умеров прибыли в США

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения мирного соглашения с американской стороной.
  • Ожидается встреча с представителями Дональда Трампа для работы над мирным процессом и гарантиями безопасности для Украины.

Кирилл Буданов сообщил 17 января, что прибыл в США. Там он находится вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента.

Что известно о визите представителей Украины в США?

Глава ОП Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией прибыли в США. Об этом стало известно 17 января.

Планируется, что украинская и американская стороны обсудят детали мирного соглашения.

По словам Буданова, ожидается встреча со спецпредставителями Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также Дэниелом Дрисколлом. 

Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат, 
– резюмировал глава ОП. 

Также Умеров добавил, что будут работать с США над дальнейшим продвижением мирного процесса. Помимо работы над устойчивым миром делегации будут решать вопросы гарантий безопасности для Украины и дальнейшие шаги. 

Мирный план для Украины: последние заявления 

  • Накануне сообщалось, что украинская делегация уехала в США, чтобы обсудить гарантии безопасности и "Prosperity Package". 

  • Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина ведет переговоры с США. Однако по отдельным вопросам стороны имеют разные позиции. 

  • Лидер Чехии Петр Павел заявил, что Украина якобы готова к сложным компромиссам ради мира. В то же время, он подчеркнул, что Европа должна усилить давление на Россию.