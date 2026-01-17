Буданов, Арахамия и Умеров прибыли в США

Кирилл Буданов сообщил 17 января, что прибыл в США. Там он находится вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента.

Что известно о визите представителей Украины в США?

Глава ОП Кирилл Буданов вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией прибыли в США. Об этом стало известно 17 января.

Планируется, что украинская и американская стороны обсудят детали мирного соглашения.

По словам Буданова, ожидается встреча со спецпредставителями Дональда Трампа Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также Дэниелом Дрисколлом.

Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат,

– резюмировал глава ОП.

Также Умеров добавил, что будут работать с США над дальнейшим продвижением мирного процесса. Помимо работы над устойчивым миром делегации будут решать вопросы гарантий безопасности для Украины и дальнейшие шаги.

