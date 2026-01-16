Такую информацию он сообщил во время пресс-конференции в рамках его визита в Киев в пятницу, 16 января, пишет 24 Канал.

Что сказал Петр Павел об уступках?

Чешский президент убежден, что украинская сторона сделала очень много для того, что мирное соглашение было приемлемым, и готова идти на уступки при условии, если это поможет завершить войну.

Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать, при условии, что это приведет к миру,

– заявил Петр Павел.

По его мнению, Европа должна приложить максимальные усилия для того, чтобы проведенная работа над соглашением не была напрасной, потому что Россия будет отвергать все договоренности, пока не почувствует достаточного давления.

На каком этапе создания соглашения?