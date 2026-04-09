Чешский президент считает, что Трамп подрывает доверие к НАТО. Об этом пишет Seznam Zpráv.
Смотрите также Европейцы считают Трампа большей угрозой, чем Китай, – Politico
Что заявил президент Чехии о Трампе?
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, заявив, что они вредят авторитету Альянса. По его словам, за последние недели Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем это удалось России за многие годы.
Павел подчеркнул, что НАТО базируется на принципах сдерживания и коллективной обороны. Он предостерег, что любые сомнения в единстве Альянса ослабляют его роль и эффективность.
Чешский президент также подчеркнул, что НАТО является оборонным союзом, а не структурой, которая автоматически участвует в войнах вне своей территории. По его словам, европейские партнеры не были должным образом проинформированы об отдельных операциях.
Павел назвал несправедливыми упреки Трампа относительно нежелания союзников участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, отметив, что такая позиция игнорирует реальные обстоятельства сотрудничества внутри Альянса.
Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Дональд Трамп угрожает выйти из НАТО, но, вероятно, это попытка давить на европейцев, поскольку США не могут единолично выйти из Альянса. Он рассказал, что присутствие американских войск в Европе является стратегически выгодным для США, потому что позволяет вести геополитическую войну вдали от своей территории.
Выход США из НАТО: что известно
Администрация Дональда Трампа активно обсуждает возможность выхода США из НАТО или радикального пересмотра отношений, обвиняя союзников в недостаточных оборонных расходах и отказе поддержать США в конфликте с Ираном.
Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что тот открыто выразил недовольство действиями отдельных союзников. Трамп отметил, что не все страны Альянса выполнили свои обязательства во время операции США против Ирана, хотя большинство европейских партнеров сдержали обещания.
Трамп также отметил, что разговоры о выходе из Альянса начались до конфликта на Ближнем Востоке. Как рассказал американский президент первопричиной служила ситуация вокруг Гренландии.