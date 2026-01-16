Об этом проинформировали в ведомстве, подробности передает 24 Канал.
Что известно о визите Павела в Киев?
Как отметил Сибига, Украина рассчитывает на основательный и продуктивный диалог, с участием Петера Павела и Владимира Зеленского.
Переговоры должны усилить стратегическое взаимодействие между странами, расширить сотрудничество в оборонной сфере и продвинуть совместные мирные инициативы.
Министр иностранных дел Андрей Сибига также выразил благодарность Чехии и ее народу за поддержку Украины.
Напомним, что свою рабочую поездку в Украину Петр Павел начал со Львова. Там 15 января он обсудил последствия последней российской атаки на город и подчеркнул стратегическое партнерство Чехии с Украиной.
Стоит отметить, что Чехия предоставила Украине военную поддержку на сумму около 837 миллионов долларов. Значительную часть этой помощи составляют боеприпасы, в частности, более 3,7 миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра.
Как Павел относится к Украине?
Петр Павел занимает четкую проукраинскую позицию, особенно в вопросе войны России с Украиной. Более того, политик убежден, что Европа может сделать для поддержки нашего государства гораздо больше.
В ноябре 2025 года он отметил, что любая инициатива по прекращению войны должна основываться на уважении к суверенитету Украины и не может предусматривать наказание страны, которая стала жертвой агрессии.
По его словам, Украина и европейские государства должны принимать непосредственное участие в процессе урегулирования, чтобы гарантировать эффективную защиту от повторного нападения в будущем.