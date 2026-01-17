Буданов, Арахамія та Умєров прибули до США

Кирило Буданов повідомив 17 січня, що прибув до США. Там він перебуває разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента. Дивіться також Буданов навчився працювати з різними людьми і викликає повагу в американців, – Кравець Що відомо про візит представників України до США? Очільник ОП Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією прибули до США. Про це стало відомо 17 січня. Планується, що українська та американська сторони обговорять деталі мирної угоди. За словами Буданова, очікується зустріч зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також Деніелом Дрісколлом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат,

– резюмував глава ОП. Мирний план для України: останні заяви