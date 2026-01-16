Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Романа Кравця у подкасті "Гуртом та Вщент", що вийшов на YouTube-каналі волонтера Сергія Притули.
Дивіться також У 2025 році Сирський, Буданов та Ширяєв очолили рейтинг уваги західних ЗМІ
Як США ставляться до Буданова?
Як зауважив Кравець, американці бачать у Буданову людину-легенду, під чиїм керівництвом українська розвідка реалізувала знакові спецоперації в Криму та Росії.
Складається враження, що навколо Буданова (в американців – 24 Канал) сформувався певний легендарний ореол: образ людини, яка з незрозуміло яких ресурсів проводить потужні спецоперації. Це викликає повагу в американців і, зокрема, в уявленнях Трампа про силу, – вказав він.
Крім цього, журналіст відзначив відмінні навички Буданова в комунікації та психології.