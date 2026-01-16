Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Романа Кравця у подкасті "Гуртом та Вщент", що вийшов на YouTube-каналі волонтера Сергія Притули.

Як США ставляться до Буданова?

Як зауважив Кравець, американці бачать у Буданову людину-легенду, під чиїм керівництвом українська розвідка реалізувала знакові спецоперації в Криму та Росії.

Складається враження, що навколо Буданова (в американців – 24 Канал) сформувався певний легендарний ореол: образ людини, яка з незрозуміло яких ресурсів проводить потужні спецоперації. Це викликає повагу в американців і, зокрема, в уявленнях Трампа про силу, – вказав він. Крім цього, журналіст відзначив відмінні навички Буданова в комунікації та психології. "Він майстер переговорів і психологічних ігор, а найважливіше у своїй роботі в ГУР – він навчився ефективно працювати з різними людьми", – додав журналіст, акцентуючи, що відповідні якості особливо допоможуть новому очільнику Офісу президента виконувати намічені задачі в рамках складного переговорного треку щодо миру.



