Також у рейтингу командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді (3 публікації), командувач об’єднаних сил Михайло Драпатий і командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький (по 2 публікації). Про це свідчать результати дослідження, оприлюдненого Інститутом соціально-політичного проєктування "ДІАЛОГ", повідомляє 24 канал.

"Сирський пояснював західній аудиторії стратегію розвитку бойових дій, надавав аргументи щодо ефективності ударів української зброї вглиб території РФ, оцінюючи збитки агресора у мільярди доларів. Інтерв’ю з Головкомом охоплювали широкі аудиторії, з акцентом на видання, орієнтовані на політичний та військовий західний істеблішмент", – констатують дослідники.

Лідери публікацій західних медіа / Фото, надане 24 каналу

Своєю чергою, Буданов коментував питання, що виходять за межі класичного поля бою: передачу Іраном та КНДР балістичних ракет агресору, внутрішні вразливості кремлівського режиму та геополітику. Його коментарі стосувалися "війни майбутнього" та асиметричних відповідей України.

Ширяєв задовольнив запит на історії реальної війни, розказані безпосередньо з лінії фронту. Навіть коли він на Fox News звертається до президента Трампа із закликом надати Tomahawk, він робить це крізь призму практики поля бою,

– мовиться в коментарі до дослідження.

Директор Інституту "ДІАЛОГ" Андрій Миселюк зауважив, що "вищезгадані військові для західних ЗМІ є цінним джерелом інформації, оскільки Сирський формує стратегію війни, Буданов проводить унікальні операції, а Ширяєв командує полком, який проявив себе як один з найбільш ефективних підрозділів на полі бою. Крім того, наші конфіденційні контакти за кордоном свідчать, що НАТО підтримує з усіма трьома регулярні професійні контакти".