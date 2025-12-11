Нужно не что-то подобное Будапештскому меморандуму, – Зеленский о гарантиях безопасности

США предоставили Украине проект по гарантиям безопасности, с которым в дальнейшем будут работать, добавляя новые идеи, чтобы реформировать и показать собственное видение.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

На какие гарантии безопасности рассчитывает Украина?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала американской стороне документ о предоставлении гарантий безопасности. По его словам, он станет основой поскольку Киеву нужно больше деталей.

По его мнению, обе стороны осознают тот факт, что соответствующий документ должен быть юридически обязывающим, поскольку Украина ранее столкнулась со "слабым опытом" Будапештского меморандума.

Поэтому в конце концов документ по гарантиям безопасности, над которым мы работаем, будет в Конгрессе, и нужна будет поддержка Конгресса. Нам нужны действенные гарантии безопасности, а не что-то подобное Будапештскому меморандуму. Все это понимают, и я благодарен Америке за это понимание,

– подчеркнул он.

О чем еще заявил Зеленский?