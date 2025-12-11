Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Конец "эпохи мощности": биография экс-главы ОП Андрея Ермака – самого влиятельного серого кардинала "Али-Бабы"

Когда в Украине будет новый глава Офиса президента?

Пока что на эту тему провели несколько консультаций.

Есть некоторые организационные детали, кто и из какой институции может быть назначен и как там тогда будет конструкция работать. Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете Министров, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны – министра энергетики и министра юстиции. Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом Министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее,

– сказал гарант.

Он пояснил, что мог бы взять на должность главы ОП кого-то из действующих чиновников, которые являются специалистами и могли бы подойти. Однако может быть так, что на их места также неделями будут искать кандидатуры, как сейчас в Министерство энергетики и Министерство юстиции.

Я не хочу разрушить Кабинет Министров,

– подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что сейчас сосредоточен на разработке мирного соглашения и работе с американцами. В приоритете – окончание войны и международная работа с США и Коалицией желающих. Назначение главы Офиса президента второстепенное.

Я понимаю, что у части общества есть вопросы к главе Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности,

– завершил глава государства.

Смотрите также Увольнение Ермака – лишь начало: какие кадровые перестановки могут произойти в правительстве

Кто может возглавить ОП после Ермака?