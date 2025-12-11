Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Когда в Украине будет новый глава Офиса президента?
Пока что на эту тему провели несколько консультаций.
Есть некоторые организационные детали, кто и из какой институции может быть назначен и как там тогда будет конструкция работать. Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете Министров, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны – министра энергетики и министра юстиции. Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом Министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее,
– сказал гарант.
Он пояснил, что мог бы взять на должность главы ОП кого-то из действующих чиновников, которые являются специалистами и могли бы подойти. Однако может быть так, что на их места также неделями будут искать кандидатуры, как сейчас в Министерство энергетики и Министерство юстиции.
Я не хочу разрушить Кабинет Министров,
– подчеркнул Зеленский.
Президент сказал, что сейчас сосредоточен на разработке мирного соглашения и работе с американцами. В приоритете – окончание войны и международная работа с США и Коалицией желающих. Назначение главы Офиса президента второстепенное.
Я понимаю, что у части общества есть вопросы к главе Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности,
– завершил глава государства.
Кто может возглавить ОП после Ермака?
В СМИ циркулировали несколько фамилий. Это Михаил Федоров, Павел Палиса, Денис Шмыгаль, Сергей Кислица, Кирилл Буданов. Звучала даже фамилия Юлии Свириденко. Наиболее вероятным кандидатом называли Федорова.
Сам Зеленский в одном из обращений прокомментировал все эти фамилии, объяснив: подошел бы каждый, но есть вопрос, кем их тогда заменить на текущих местах.
"Есть варианты – министр Шмыгаль или Федоров. Но здесь есть вызов, потому что Рада должна сначала их снимать перед тем, как назначать. Не хочется, чтобы это было как в игре "Дженга", когда вытащишь одну деталь и все рассыпается", – сказал Зеленский 8 декабря.