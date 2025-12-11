Потрібно не щось подібне до Будапештського меморандуму, – Зеленський про гарантії безпеки

США надали Україні проєкт стосовно гарантій безпеки, з яким надалі працюватимуть, додаючи нові ідеї, щоб реформувати та показати власне бачення.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Це не остаточний план, це реакція, – Зеленський про документ, який передали американцям

На які гарантії безпеки розраховує Україна?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала американській стороні документ стосовно надання гарантій безпеки. За його словами, він стане основою оскільки Києву потрібно більше деталей.

На його думку, обидві сторони усвідомлюють той факт, що відповідний документ повинен бути юридично зобов'язуючим, оскільки Україна раніше зіштовхнулася зі "слабким досвідом" Будапештського меморандуму.

Тому зрештою документ щодо гарантій безпеки, над яким ми працюємо, буде в Конгресі, і потрібна буде підтримка Конгресу. Нам потрібні дієві гарантії безпеки, а не щось подібне до Будапештського меморандуму. Всі це розуміють, і я вдячний Америці за це розуміння,

– наголосив він.

Про що ще заявив Зеленський?