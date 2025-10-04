Поражение российского ракетного корабля "Буян-М" на Онежском озере: ССО рассказали детали атаки
ССО утром в субботу, 4 октября, удалось атаковать ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере, расположенного в российской Карелии.
Уже известны первые подробности ответного удара по российскому борту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Какие детали рассказали в ССО?
Согласно обнародованной информации, благодаря успешным действиям одного из подразделений ССО около 04:31 утра 4 октября удалось поразить малый ракетный корабль "Град" (бортовой номер 575) проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере в России.
Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются,
– говорится в сообщении.
В ССО констатировали, что такой корабль является одним из самых новых и современных российских кораблей, введен в состав Балтийского флота России 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".
Справочно. "Буян-М" это малые ракетные корабли, созданные для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение и способны передвигаться по судоходным рекам.
Отметим, что кроме поражения этого ракетоносителя, по данным Генштаба, Силы обороны также нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. На месте были взрывы и пожар, результаты удара уточняются.
Какие еще потери ССО наносят противнику?
- Ранее сообщалось, что ССО ударными дронами атаковали РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в России. Обе системы фактически были предназначены для противодействия украинским дронам.
- Незадолго до этого бойцы 73-го морского центра ССО провели успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении. Военные сумели зайти в целевой район россиян, где эффективно зачистили вражеские укрепления и прилегающую территорию.
- В конце сентября спецназовцам удалось поразить радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Отмечали, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.