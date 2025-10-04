ССО зранку у суботу, 4 жовтня, вдалося атакувати ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері, розташованому у російській Карелії.

Вже відомі перші подробиці відповідного удару по російському борту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Дивіться також Ще 950 окупантів горітимуть в пеклі: Генштаб розкрив втрати Росії на 4 жовтня

Які деталі розповіли в ССО?

Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки успішним діям одного з підрозділів ССО близько 04:31 ранку 4 жовтня вдалося уразити малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері у Росії.

Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються,

– ідеться у повідомленні.

У ССО констатували, що такий корабель є одним із найновіших та найсучасніших російських кораблів, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".

Довідково. "Буян-М" це малі ракетні кораблі, створені для внутрішніх, закритих морів, таких як Чорне, Азовське або Каспійське море. Вони мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність і здатні пересуватися судноплавними річками.

Зазначимо, що крім ураження цього ракетоносія, за даними Генштабу, Сили оборони також завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. На місці були вибухи та пожежа, результати удару уточнюються.

Яких ще втрат ССО завдають противнику?