Будет хуже, чем в 90-х, – аналитик спрогнозировал бунты "ветеранов" против Путина

Фермеры в Новосибирске записали обращение к солдатам, которые воюют, и пожаловались на то, что делает власть внутри России. Они призывают их вернуться и выступить против кремлевского режима.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, отметив, что люди больше не верят Владимиру Путину и его власти. Они ждут поддержки от армии.

Какая опасность ждет Россию в ближайшее время?

Рано или поздно такое недовольство людей выльется в бунт, тотальное сопротивление, все слои общества "смешаются" и не будет понятно, кто воевал, кто сидел в тюрьме, кто работал.

Также стоит упомянуть, что в России состоятся парламентские "выборы". Партию Путина ведет Дмитрий Медведев. Там хотели, чтобы треть госдумы составляли оккупанты. На каждого начали собирать досье, но когда все прочитали, то просто ужаснулись. От этой идеи быстро отказались.

То есть Путин их кинул, родина их продала. Когда они вернутся, то в некоторых городах им уже предлагали место в киоске на рынке. Такое будущее ждет этих людей. Я думаю, что это большой риск для России,

– подчеркнул журналист.

Так называемые "ветераны" увидят, что хорошей жизни, денег, помощи для них нет. Многим даже не будет куда возвращаться, кого-то вообще не ждали увидеть живым с фронта. Соответственно в оккупантов возникнут вопросы прежде всего к власти, они начнут бунтовать.

"Будет стрельба, беспорядки в Москве, Петербурге, Новосибирске – где угодно. Это будет в 100 раз хуже, чем в 90-е. Такого Россия не видела уже 500 лет, но скоро увидит",– подчеркнул аналитик-международник.

Своими действиями Владимир Путин рискует полностью уничтожить Россию, от нее ничего не останется. Ведь люди годами не будут ждать пока их заберут с непонятной войны, а сразу пойдут на Москву и Санкт-Петербург. Они пойдут туда за деньгами, властью и возможностями.

Что происходит в России?