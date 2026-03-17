Буде гірше, ніж в 90-х, – аналітик спрогнозував бунти "ветеранів" проти Путіна

Фермери у Новосибірську записали звернення до солдатів, які воюють, і поскаржилися на те, що робить влада всередині Росії. Вони закликають їх повернутися та виступити проти кремлівського режиму.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що люди більше не вірять Володимиру Путіну та його владі. Вони чекають підтримки від армії.

Яка небезпека чекає Росію найближчим часом?

Рано чи пізно таке невдоволення людей виллється у бунт, тотальний опір, всі верстви суспільства "змішаються" і не буде зрозуміло, хто воював, хто сидів у тюрмі, хто працював.

Також варто згадати, що у Росії відбудуться парламентські "вибори". Партію Путіна веде Дмитро Медвєдєв. Там хотіли, щоб третину держдуми складали окупанти. На кожного почали збирати досьє, але коли все прочитали, то просто жахнулися. Від цієї ідеї швидко відмовилися.

Тобто Путін їх кинув, батьківщина їх продала. Коли вони повернуться, то у деяких містах їм вже пропонували місце в кіоску на ринку. Таке майбутнє чекає цих людей. Я думаю, що це великий ризик для Росії,

– наголосив журналіст.

Так звані "ветерани" побачать, що хорошого життя, грошей, допомоги для них немає. Багатьом навіть не буде куди повертатися, когось взагалі не чекали побачити живим з фронту. Відповідно в окупантів виникнуть питання насамперед до влади, вони почнуть бунтувати.

"Буде стрілянина, заворушення у Москві, Петербурзі, Новосибірську – де завгодно. Це буде у 100 разів гірше, ніж у 90-ті. Такого Росія не бачила вже 500 років, але скоро побачить",– підкреслив аналітик-міжнародник.

Своїми діями Володимир Путін ризикує повністю знищити Росію, від неї нічого не залишиться. Адже люди роками не чекатимуть поки їх заберуть з незрозумілої війни, а одразу підуть на Москву та Санкт-Петербург. Вони підуть туди за грошима, владою та можливостями.

Що відбувається у Росії?