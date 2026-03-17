Чому коштів на житло немає?
На це поскаржилися мешканці понад 10 російських регіонів, пише The Moscow Times.
Грошей на житло для людей немає у різних областях Росії:
- у Волгоградському;
- Новосибірському;
- Омському;
- Тюменському;
- Ярославському;
- Тульському;
- Ленінградському;
- Ульяновському регіоні;
- а також у Красноярського краю, Якутії та Комі.
Наприклад, мешканці одного з аварійних будинків у Волгограді зверталися і до районної прокуратури, і до житлової інспекції та навіть Слідчого комітету Росії, але це так і не допомогло прискорити переїзд.
У нас аварія за аварією: підвал затопило окропом, пара йшла на повну, піднімалася до п'ятого поверху. Ще трапився потоп – прорвало трубу, бо тут усе гниле,
– розповіла жінка, що живе в аварійному будинку.
Влада або роздає обіцянки й не виконує, або просто ігнорує проблеми:
- У Ярославлі мешканцям аварійних будинків пообіцяли нове житло не раніше 2035 року.
- У місті Печора (Республіка Комі) адміністрація наказала людям покинути будівлю та подати заяву на компенсацію, але гроші так і не перерахувала.
- У місті Алдан (Якутія) не розселяють багатоквартирний будинок, у якому немає електрики, проте, за словами мешканців, їм виставляють рахунки за капітальний ремонт та опалення.
Зауважте! Розселення з аварійно житла у Росії відбувається переважно за рахунок бюджетів самих регіонів, яким катастрофічно бракує фінансування. З федерального бюджету також виділяються кошти, але їх обсяги мізерні. У 2025 році на ці цілі виділили лише 29,68 мільярда рублів.
Який дефіцит у російських регіонах?
Проблема полягає у тому, що російські регіони просто не мають коштів для фінансування програм, оскільки економіка Росії у кризі. І мова йде не лише про розселення з аварійного житла.
Російський економіст В’ячеслав Ширяєв в інтерв'ю NV, що коштів не вистачає навіть на заробітні плати бюджетникам.
Гроші з центру не йдуть, навіть ніхто їх вже не обіцяє. До прикладу, в якомусь регіоні дефіцит бюджету замість 10 мільярдів рублів (130 мільйонів доларів) тепер у два рази більше. Що робити? Ну візьмемо кредит, а далі що? Всі просто на автоматі здійснюють дії без жодних стратегічних наслідків,
– говорить економіст.
За даними Єдиного порталу бюджетної системи Росії, дефіцит регіональних бюджетів Росії у 2025 році став рекордним за всю історію підрахунків і сягнув 1,478 трильйона рублів.
Лідерами за "дірками" в бюджеті стали:
- Москва – мінус 299 мільярдів рублів;
- Ямало-Ненецький автономний округ – мінус 84 мільярди рублів;
- Ханти-Мансійський округ – мінус 72 мільярди рублів.
Зауважте! У підсумку дефіцит коштів у бюджетах зафіксували у 74 регіонах Росії, хоча ще торік дефіцит був лише у 50 з них.
Чому регіони Росії бідніють?
У 2025 році російські регіони опинилися в складній фінансовій ситуації: їхні видатки сягнули 24,1 трильйона рублів, зрісши на 9%, тоді як доходи піднялися лише до 22,6 трильйона. У результаті утворився значний дефіцит, який продовжує тиснути на місцеві бюджети.
Однією з головних причин стала різка просадка надходжень від податку на прибуток – вони зменшилися на 9%, що коштувало бюджетам майже 493 мільярди рублів. Найбільше постраждали ресурсні регіони: у Комі доходи впали наполовину, в Оренбурзькій області – на 40%, а в Ямало-Ненецькому окрузі – на 39%.
Щоб утриматися на плаву, регіони змушені використовувати резерви та позики. Близько двох третин дефіциту покрили за рахунок накопичених раніше коштів, ще близько 30% – через банківські кредити на суму 449 мільярдів. Втім, така практика лише посилює боргове навантаження в майбутньому.