Чому коштів на житло немає?

На це поскаржилися мешканці понад 10 російських регіонів, пише The Moscow Times.

Дивіться також Тонуть в кредитах: росіяни відчули новий наслідок політики Кремля

Грошей на житло для людей немає у різних областях Росії:

у Волгоградському;

Новосибірському;

Омському;

Тюменському;

Ярославському;

Тульському;

Ленінградському;

Ульяновському регіоні;

а також у Красноярського краю, Якутії та Комі.

Наприклад, мешканці одного з аварійних будинків у Волгограді зверталися і до районної прокуратури, і до житлової інспекції та навіть Слідчого комітету Росії, але це так і не допомогло прискорити переїзд.

У нас аварія за аварією: підвал затопило окропом, пара йшла на повну, піднімалася до п'ятого поверху. Ще трапився потоп – прорвало трубу, бо тут усе гниле,

– розповіла жінка, що живе в аварійному будинку.

Влада або роздає обіцянки й не виконує, або просто ігнорує проблеми:

У Ярославлі мешканцям аварійних будинків пообіцяли нове житло не раніше 2035 року.

У місті Печора (Республіка Комі) адміністрація наказала людям покинути будівлю та подати заяву на компенсацію, але гроші так і не перерахувала.

У місті Алдан (Якутія) не розселяють багатоквартирний будинок, у якому немає електрики, проте, за словами мешканців, їм виставляють рахунки за капітальний ремонт та опалення.

Зауважте! Розселення з аварійно житла у Росії відбувається переважно за рахунок бюджетів самих регіонів, яким катастрофічно бракує фінансування. З федерального бюджету також виділяються кошти, але їх обсяги мізерні. У 2025 році на ці цілі виділили лише 29,68 мільярда рублів.

Який дефіцит у російських регіонах?

Проблема полягає у тому, що російські регіони просто не мають коштів для фінансування програм, оскільки економіка Росії у кризі. І мова йде не лише про розселення з аварійного житла.

Російський економіст В’ячеслав Ширяєв в інтерв'ю NV, що коштів не вистачає навіть на заробітні плати бюджетникам.

Гроші з центру не йдуть, навіть ніхто їх вже не обіцяє. До прикладу, в якомусь регіоні дефіцит бюджету замість 10 мільярдів рублів (130 мільйонів доларів) тепер у два рази більше. Що робити? Ну візьмемо кредит, а далі що? Всі просто на автоматі здійснюють дії без жодних стратегічних наслідків,

– говорить економіст.

За даними Єдиного порталу бюджетної системи Росії, дефіцит регіональних бюджетів Росії у 2025 році став рекордним за всю історію підрахунків і сягнув 1,478 трильйона рублів.

Лідерами за "дірками" в бюджеті стали:

Москва – мінус 299 мільярдів рублів;

Ямало-Ненецький автономний округ – мінус 84 мільярди рублів;

Ханти-Мансійський округ – мінус 72 мільярди рублів.

Зауважте! У підсумку дефіцит коштів у бюджетах зафіксували у 74 регіонах Росії, хоча ще торік дефіцит був лише у 50 з них.

Чому регіони Росії бідніють?