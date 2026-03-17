Почему средств на жилье нет?

На это пожаловались жители более 10 российских регионов, пишет The Moscow Times.

Денег на жилье для людей нет в разных областях России:

в Волгоградском;

Новосибирском;

Омском;

Тюменском;

Ярославском;

Тульском;

Ленинградском;

Ульяновском регионе;

а также в Красноярском крае, Якутии и Коми.

Например, жители одного из аварийных домов в Волгограде обращались и в районную прокуратуру, и в жилищную инспекцию и даже Следственный комитет России, но это так и не помогло ускорить переезд.

У нас авария за аварией: подвал затопило кипятком, пар шел на полную, поднимался до пятого этажа. Еще случился потоп – прорвало трубу, потому что здесь все гнилое,

– рассказала женщина, живущая в аварийном доме.

Власть или раздает обещания и не выполняет, а просто игнорирует проблемы:

В Ярославле жителям аварийных домов пообещали новое жилье не раньше 2035 года.

В городе Печора (Республика Коми) администрация приказала людям покинуть здание и подать заявление на компенсацию, но деньги так и не перечислила.

В городе Алдан (Якутия) не расселяют многоквартирный дом, в котором нет электричества, однако, по словам жителей, им выставляют счета за капитальный ремонт и отопление.

Заметьте! Расселение из аварийного жилья в России происходит преимущественно за счет бюджетов самих регионов, которым катастрофически не хватает финансирования. Из федерального бюджета также выделяются средства, но их объемы мизерные. В 2025 году на эти цели выделили лишь 29,68 миллиардов рублей.

Какой дефицит в российских регионах?

Проблема заключается в том, что российские регионы просто не имеют средств для финансирования программ, поскольку экономика России в кризисе. И речь идет не только о расселении из аварийного жилья.

Российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью NV, что средств не хватает даже на заработные платы бюджетникам.

Деньги из центра не идут, даже никто их уже не обещает. К примеру, в каком-то регионе дефицит бюджета вместо 10 миллиардов рублей (130 миллионов долларов) теперь в два раза больше. Что делать? Ну возьмем кредит, а дальше что? Все просто на автомате совершают действия без всяких стратегических последствий,

– говорит экономист.

По данным Единого портала бюджетной системы России, дефицит региональных бюджетов России в 2025 году стал рекордным за всю историю подсчетов и достиг 1,478 триллиона рублей.

Лидерами по "дырам" в бюджете стали:

Москва – минус 299 миллиардов рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ – минус 84 миллиарда рублей;

Ханты-Мансийский округ – минус 72 миллиарда рублей.

Заметьте! В итоге дефицит средств в бюджетах зафиксировали в 74 регионах России, хотя еще в прошлом году дефицит был только в 50 из них.

Почему регионы России беднеют?