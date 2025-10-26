Ракета "неограниченной дальности": действительно ли "Буревестник" настолько опасен, как заявил Путин

В начале недели Россия провела испытания своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" 9М730 "Буревестник". Владимир Путин заявил, что это "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет" и приказал подготовить ракету к постановке на вооружение российской армии. Это может уже произойти через 2 года, то есть в 2027 году.

26 октября российский диктатор посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Тот рассказал об успехах испытания "Буревестника", передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о российской ракете "неограниченной дальности"?

По словам Герасимова, полет ракеты длился 15 часов. За этот промежуток времени снаряд преодолел 14 тысяч километров. Это означает, что ракета имеет среднюю скорость – 933 километра в час.

Разрабатывать "уникальную" ракету россияне начали еще в конце 2001 года. Публично они рассказали об этом только весной 2018 года. Именно тогда ракета получила официальное название "Буревестник".

По данным западных аналитиков, Россия провела с десяток испытаний "Буревестника". Говорят, что успешными из них были лишь один – два.

По классификации "Буревестник" является межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности. Речь идет о том, что она может поражать цели в любой точке мира.

Вероятный вид 9М730 "Буревестник" и транспортно-пусковой контейнер к ракете / Фото из открытых источников

В целом программа "Буревестник" остается достаточно секретной, известны лишь некоторые моменты. Главная особенность – ядерная силовая установка : реактор нагревает воздух до очень высокой температуры, и эта горячая масса создает реактивную тягу. Для запуска ракеты с наземного участка применяется обычный твердотопливный ускоритель.

Есть данные о длине фюзеляжа. Она составляет около 12 метров (после отделения ускорителя остается примерно 9 метров). Шарнирная часть ракеты – эллипсоидная – имеет длину около 1 – 1,5 метра.

Ранее в СМИ предполагали, что скорость ракеты будет дозвуковой. Однако в интернете появилась инфографика, которая указывает пределы скорости от 850 до 1300 километров в час.

Такая скорость, а также немаленькие размеры ракет, опровергают заявления российской пропаганды о невозможности перехвата этой ракеты.

Среди главных опасностей "Буревестника":

высокий уровень маневрирования, который будет затруднять сбитие ракеты;

способность ракеты "фактически бесконечно" находиться в воздухе, что позволяет наносить действительно неожиданные удары по тем или иным объектам.

В то же время, если ракета долго будет находиться в воздухе, ее относительно нетрудно будет поразить истребителям.

