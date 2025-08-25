В 2022 году Россия платила за иранский дрон-камикадзе "Шахед" от 200 до 300 тысяч долларов. Теперь, благодаря собственному производству, его стоимость снизилась.

Сейчас ударные БпЛА этого типа стоят России втрое меньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Сколько стоит России изготовить один "Шахед"?

Россия наращивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед", и сегодня их цена стала в несколько раз ниже, чем в 2022 году. Тогда страна-террорист покупала эти беспилотники у Ирана по 200 – 300 тысяч долларов за единицу.

Согласно данным, которые приводит CNN, сейчас благодаря производству на заводе "Алабуга" стоимость одного "Шахеда" составляет около 70 тысяч долларов.

Аналитики CSIS в своих отчетах приводили оценку от 20 до 50 тысяч долларов, но наиболее реалистичными выглядят цифры в пределах 50 – 70 тысяч долларов.

Для сравнения, цена одного из украинских дальнобойных дронов FP-1 составляет 55 тысяч долларов за единицу, недавно стало известно, что темпы производства этих дронов составляют около сотни в день,

Российский оборонно-промышленный комплекс планирует увеличить производство дронов до более чем 72 тысяч в год. Для удешевления применяются упрощенные решения, в частности двигатели без стартера и маховика.

Таким образом, России действительно удалось снизить себестоимость "Шахедов", которые она активно использует в своих террористических атаках против Украины.

