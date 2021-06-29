В центре Праги стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся

В чешской Праге неизвестный открыл стрельбу на улице Белеградской. В результате инцидента ранения получила сотрудница районной биржи труда

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские – они разыскивают злоумышленника, которому удалось бежать. Правоохранители также подняли в воздух вертолет.

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Стрельба в центре Праги

Сообщается, что стрельбу в центре Праги открыл 60-летний мужчина. У него была черная сумка, а на голове – бейсболка.

В результате инцидента тяжелые ранения получила сотрудница районной биржи труда.

женщине 50 лет оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Стоит отметить, что злоумышленника подозревают в совершении других преступлений. В частности, его разыскивают за нанесение ожогов кислотой.

Последние новости о стрельбе в мире: коротко

В ночь на 27 июня произошла стрельба на одном из албанских курортов. В Велипои между двумя семьями возник конфликт, приведший к нескольким жертвам.

В американском штате Массачусетс мужчина на угнанном грузовике врезался в дом. Впоследствии злоумышленник вышел из автомобиля и выстрелил в 2 человек.

В американском штате Миссури вечером 21 июня произошла стрельба. Вследствие преступных действий четверо человек пострадали, а трое – погибли.

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