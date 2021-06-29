В центре Праги стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся
Источник:Novinky.cz
В чешской Праге неизвестный открыл стрельбу на улице Белеградской. В результате инцидента ранения получила сотрудница районной биржи труда
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские – они разыскивают злоумышленника, которому удалось бежать. Правоохранители также подняли в воздух вертолет.
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Стрельба в центре Праги
Сообщается, что стрельбу в центре Праги открыл 60-летний мужчина. У него была черная сумка, а на голове – бейсболка.
В результате инцидента тяжелые ранения получила сотрудница районной биржи труда.
- женщине 50 лет оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.
Стоит отметить, что злоумышленника подозревают в совершении других преступлений. В частности, его разыскивают за нанесение ожогов кислотой.
Последние новости о стрельбе в мире: коротко
- В ночь на 27 июня произошла стрельба на одном из албанских курортов. В Велипои между двумя семьями возник конфликт, приведший к нескольким жертвам.
- В американском штате Массачусетс мужчина на угнанном грузовике врезался в дом. Впоследствии злоумышленник вышел из автомобиля и выстрелил в 2 человек.
- В американском штате Миссури вечером 21 июня произошла стрельба. Вследствие преступных действий четверо человек пострадали, а трое – погибли.
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