Цены снова выросли до космических: в Киеве существенно подорожало такси и был коллапс в метро

Из-за утренней российской атаки по Киеву снова произошел транспортный коллапс. Последствия атаки фиксировались в нескольких районах города, а столичные такси тем временем перевозили пассажиров по более высоким ценам, чем обычно.

Какими были цены на такси утром 25 ноября?

В сети писали, что утром во вторник, 25 ноября, был повышенный спрос на услуги такси. Кое-где цены выросли до 1 200 – 1 500 гривен.

Утром подскочили цены на такси / Скриншоты из сети

Воспользоваться метрополитеном в Киеве утром – также испытание. Уже традиционно после утреннего обстрела общественный транспорт переживает коллапс.

Однако такая ситуация была утром. После 10:00 в столице несколько, но не на много, упали цены на такси, ведь меньше стал и пассажиропоток. Космические цены присущи утренней поре и часам-пик. Сейчас 30-минутная поездка с правого на левый берег будет стоить 300 – 600 гривен, а перевозки по правому будет стоить в районе 340 гривен, в зависимости от места посадки и высадки.

После часа-пик стоимость такси стала ниже / Скриншоты

Россия атаковала Киев ракетами и дронами: что известно?