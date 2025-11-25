Ціни знову зросли до космічних: у Києві суттєво здорожчало таксі й був колапс у метро

Через ранкову російську атаку по Києву знову стався транспортний колапс. Наслідки атаки фіксувалися в кількох районах міста, а столичні таксі тим часом перевозили пасажирів за вищими цінами, ніж зазвичай.

Про це пише 24 Канал. Ціни перевищували 200 гривень незалежно від кілометражу.

Якими були ціни на таксі зранку 25 листопада?

У мережі писали, що зранку у вівторок, 25 листопада, був підвищений попит на послуги таксі. Подекуди ціни зросли до 1 200 – 1 500 гривень.

Зранку підскочили ціни на таксі / Скриншоти з мережі

Скористатися метрополітеном у Києві зранку – також випробування. Вже традиційно після ранкового обстрілу громадський транспорт переживає колапс.

Однак така ситуація була зранку. Після 10:00 у столиці дещо, але не на багато, впали ціни на таксі, адже меншим став і пасажиропотік. Космічні ціни притаманні ранковій порі та годинам-пік. Наразі 30-хвилинна поїздка з правого на лівий берег коштуватиме 300 – 600 гривень, а перевезення по правому буде коштувати в районі 340 гривень, залежно від місця посадки та висадки.

Після часу-пік вартість таксі стала нижчою / Скриншоти

Росія атакувала Київ ракетами та дронами: що відомо?