Уже скоро: Украина получит эффективное оружие для противодействия КАБам
- От союзников Украина может получать технику, которая позволит бороться с проблемой российских авиабомб.
- Эффективным решением является уничтожение носителей КАБов и ударов по аэродромам и заводам, где их модернизируют.
Россияне продолжают модернизировать свои управляемые авиационные бомбы. Они угрожают все большему количеству мирных городов. Однако вскоре у Украины может появиться ответ на эту проблему.
Проблема со сбиванием российских авиабомб заключается не только в сложности, важным является и финансовый аспект. Как и чем Украина сможет противодействовать российской угрозе, 24 Каналу рассказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.
Как бороться с КАБами?
Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для от 100 до 150 новых истребителей Gripen. Уже в следующем году первые самолеты могут появиться на вооружении украинских ВВС, пилотов уже готовят.
Шведские самолеты могут помочь решить Украине проблему с применением КАБов. Хотя, сбивать их дорого, однако есть другой подход к этой угрозе.
Ключевая задача, чтобы мы отгоняли и уничтожали носители КАБов, чтобы они не имели возможности подлетать и сбрасывать бомбы на наши позиции и города. То есть говорится о борьбе с носителями и инфраструктурой, откуда они взлетают,
– пояснил Андрей Ткачук.
Также важно не только уничтожать российские самолеты уже в воздухе. Эффективными также будут удары по аэродромам, где базируются вражеские истребители. К тому же в комплексном подходе бить стоит и по заводам, где россияне модернизируют КАБы.
Напомним, что враг постоянно совершенствует бомбы. Так, по Украине начали прилетать реактивные КАБы, а если точнее – гибрид ракеты и КАБа под названием "Гром-Е1". Их дальность увеличена до 200 километров, из-за чего угроза возрастает для большего количества гражданских городов Украины.
Чем может Украина сбивать КАБы?
На днях начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина может сбить управляемые российские авиабомбы. Хотя он не уточнил, каким оружием это делают, но заметил, что по параметрам полета авиабомба похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватить средствами противовоздушной обороны.
Также ранее в Министерстве обороны сообщили, что совместно с французскими партнерами, Украина тестирует оружие против КАБов. Речь идет о комплексном техническом решении – радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, и дрон-перехватчик. Сейчас прототипы называют инновационными.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заметил, что также противодействовать управляемым авиационным бомбам могут средства РЭБ. Однако они работают для уменьшения точности бомб, поэтому последствия от взрыва, даже если припас не попал в цель, могут быть серьезными.