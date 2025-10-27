Уже скоро: Украина получит эффективное оружие для противодействия КАБам

Россияне продолжают модернизировать свои управляемые авиационные бомбы. Они угрожают все большему количеству мирных городов. Однако вскоре у Украины может появиться ответ на эту проблему.

Проблема со сбиванием российских авиабомб заключается не только в сложности, важным является и финансовый аспект. Как и чем Украина сможет противодействовать российской угрозе, 24 Каналу рассказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Смотрите также КАБы несут смерть и разрушения: что это за оружие и почему долетают уже до Одесской и Полтавской областей

Как бороться с КАБами?

Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для от 100 до 150 новых истребителей Gripen. Уже в следующем году первые самолеты могут появиться на вооружении украинских ВВС, пилотов уже готовят.

Шведские самолеты могут помочь решить Украине проблему с применением КАБов. Хотя, сбивать их дорого, однако есть другой подход к этой угрозе.

Ключевая задача, чтобы мы отгоняли и уничтожали носители КАБов, чтобы они не имели возможности подлетать и сбрасывать бомбы на наши позиции и города. То есть говорится о борьбе с носителями и инфраструктурой, откуда они взлетают,

– пояснил Андрей Ткачук.

Также важно не только уничтожать российские самолеты уже в воздухе. Эффективными также будут удары по аэродромам, где базируются вражеские истребители. К тому же в комплексном подходе бить стоит и по заводам, где россияне модернизируют КАБы.

Напомним, что враг постоянно совершенствует бомбы. Так, по Украине начали прилетать реактивные КАБы, а если точнее – гибрид ракеты и КАБа под названием "Гром-Е1". Их дальность увеличена до 200 километров, из-за чего угроза возрастает для большего количества гражданских городов Украины.

Чем может Украина сбивать КАБы?