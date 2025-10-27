Вже незабаром: Україна отримає ефективну зброю для протидії КАБам

Росіяни продовжують модернізовувати свої керовані авіаційні бомби. Вони загрожують усе більшість кількості мирних міст. Однак невдовзі в України може з'явитись відповідь на цю проблему.

Проблема зі збиттям російських авіабомб полягає не лише у складності, важливою є й фінансовий аспект. Як і чим Україна зможе протидіяти російській загрозі, 24 Каналу розповів політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Дивіться також КАБи несуть смерть і руйнування: що це за зброя і чому долітають вже до Одещини та Полтавщини

Як боротися з КАБами?

Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупівлі для від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Вже наступного року перші літаки можуть з'явитися на озброєнні українських ВПС, пілотів уже готують.

Шведські літаки можуть допомогти розв'язати Україні проблему із застосуванням КАБів. Хоч, збивати їх дорого, проте є інший підхід до цієї загрози.

Ключове завдання, аби ми відганяли та знищували носії КАБів, аби вони не мали можливості підлітати і скидати бомби на наші позиції і міста. Тобто мовиться про боротьбу з носіями й інфраструктурою, звідки вони злітають,

– пояснив Андрій Ткачук.

Також важливо не лише знищувати російські літаки вже у повітрі. Ефективними також будуть удари по аеродромах, де базуються ворожі винищувачі. До того ж у комплексному підході бити варто і по заводах, де росіяни модернізують КАБи.

Нагадаємо, що ворог постійно вдосконалює бомби. Так, по Україні почали прилітати реактивні КАБи, а якщо точніше – гібрид ракети та КАБа під назвою "Гром-Е1". Їхня дальність збільшена до 200 кілометрів, через що загроза зростає для більшої кількості цивільних міст України.

Чим може Україна збивати КАБи?