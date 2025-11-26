Через полгода наступит коллапс: почему Китай и США боятся распада России

Ранее США заявили о введении санкций против российских энергокомпаний. Соблюдение этих ограничений со временем могут очень больно ударить по Кремлю, однако сейчас начались дискуссии о подписании мирного плана, который невыгоден Украине, но может спасти Россию от коллапса.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, если санкции против страны-агрессора будут продолжаться и дальше, то падение экономики будет усиливаться. У России на 2026 год очень плохие перспективы. Удержаться на плаву будет сложно.

"Обойтись сбором дополнительных налогов им (россиянам – 24 Канал) не удастся. Такими действиями они не перекроют свои потребности в финансах", – сказал он.

Почему США и Китай боятся усиливать давление на Россию?

Олег Пендзин отметил, если Китай продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на американские санкции, то это будет иметь негативные для него последствия, ведь США могут ввести вторичные ограничение. Китайцам это не выгодно.

Кроме этого, Соединенные Штаты Америки могут купить значительную часть российских активов в сфере энергетики, которые есть за рубежом, чтобы лишить Кремль финансовых поступлений оттуда.

Сейчас России приходится снижать цены на нефть, чтобы продавать ее, однако это приводит к серьезным экономическим убыткам для страны-агрессора.

Это абсолютно критично. Дональд Трамп в свое время сказал, что надо подождать пол года, чтобы увидеть, как россияне будут себя вести (учитывая санкции – 24 Канал), то это правда. Тогда у России будет экономический коллапс. Но его не хотят ни американцы, ни китайцы,

– высказался экономист.

Это, вероятно, связано с тем, что США и Китай боятся, что после краха России, в мире появилось огромное количество новых ядерных держав.

Поэтому они будут делать все для того, чтобы за счет интересов Украины оставить слабую Россию, которая зависит от американцев и китайцев. Но надо помнить, что у Европы другое видение и позиция. Она боится России,

– подчеркнул Пендзин.

Поэтому он подытожил, что США, Европе, Украине и Китаю надо найти компромисс, который будет приемлем для всех, чтобы можно было давить на Россию без угроз для каждой из сторон.

