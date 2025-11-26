За пів року настане колапс: чому Китай та США бояться розпаду Росії

Раніше США заявили про впровадження санкцій проти російських енергокомпаній. Дотримання цих обмежень з часом можуть дуже боляче вдарити по Кремлю, однак зараз розпочалися дискусії про підписання мирного плану, який невигідний Україні, але може врятувати Росією від колапсу.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, якщо санкції проти країни-агресорки продовжуватимуться і далі, то падіння економіки посилюватиметься. У Росії на 2026 рік дуже погані перспективи. Втриматись на плаву буде складно.

"Обійтися збиранням додаткових податків їм (росіянам – 24 Канал) не вдасться. Такими діями вони не перекриють свої потреби у фінансах", – сказав він.

Чому США та Китай бояться посилювати тиск на Росію?

Олег Пендзин зазначив, якщо Китай продовжить співпрацю із Росією, попри американські санкції, то це матиме негативні для нього наслідки, адже США можуть запровадити вторинні обмеження. Китайцям це не вигідно.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки можуть купити значну частину російських активів у сфері енергетики, які є за кордоном, щоб позбавити Кремль фінансових надходжень звідти.

Зараз Росії доводиться знижувати ціни на нафту, щоб продавати її, однак це призводить до серйозних економічних збитків для країни-агресорки.

Це абсолютно критично. Дональд Трамп у свій час сказав, що треба почекати пів року, щоб побачити, як росіяни будуть себе поводити (з огляду на санкції – 24 Канал), то це правда. Тоді у Росії буде економічний колапс. Але його не хочуть ні американці, ні китайці,

– висловився економіст.

Це, ймовірно, пов'язано із тим, що США та Китай бояться, що після краху Росії, у світі з'явилася величезна кількість нових ядерних держав.

Тому вони робитимуть все для того, щоб коштом інтересів України залишити слабку Росію, яка залежить від американців і китайців. Але треба пам'ятати, що у Європи інше бачення та позиція. Вона боїться Росії,

– підкреслив Пендзин.

Тому він підсумував, що США, Європі, Україні та Китаю треба знайти компроміс, який буде прийнятний для всіх, щоб можна було тиснути на Росію без загроз для кожної зі сторін.

