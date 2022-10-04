Мужчину, показывавшего половые органы, замечали на территории школы в Черновцах еще в 2020 году

У черновицкой школе, где 3 октября застрелили полицейскую, замечали извращенца и раньше. Официальной информации, что это тот же педофил пока нет.

На территории Черновицкой школы №27 извращенца увидели еще в 2020 году. Местные СМИ предполагают, что, возможно, это был тот человек, который и застрелил полицейскую .

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Педофила увидели в окне разгромленного бассейна

Черновчанка Людмила Урсуляк в соцсетях обнародовала видео с извращенцем еще в конце августа 2020 года. Женщина отметила, что он развращал несовершеннолетних на территории разгромленного бассейна школы №27. Действия мужчины дети сняли на телефон. На кадрах видно, как неизвестный показывает половые органы в одном из окон.

Оказалось, что этот извращенец уже не первый день показывает свои причандалы детям! Это просто ужас! Я вызвала полицию,

– написала возмущенная черновчанка.

Однако когда правоохранители прибыли на место, мужчины уже там не было.

Педофил на территории школы в 2020 году: смотрите видео

Что известно о трагедии в Черновцах