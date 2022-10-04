Мужчину, показывавшего половые органы, замечали на территории школы в Черновцах еще в 2020 году
Источник:"Черновицкий луч"
У черновицкой школе, где 3 октября застрелили полицейскую, замечали извращенца и раньше. Официальной информации, что это тот же педофил пока нет.
На территории Черновицкой школы №27 извращенца увидели еще в 2020 году. Местные СМИ предполагают, что, возможно, это был тот человек, который и застрелил полицейскую .
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Педофила увидели в окне разгромленного бассейна
Черновчанка Людмила Урсуляк в соцсетях обнародовала видео с извращенцем еще в конце августа 2020 года. Женщина отметила, что он развращал несовершеннолетних на территории разгромленного бассейна школы №27. Действия мужчины дети сняли на телефон. На кадрах видно, как неизвестный показывает половые органы в одном из окон.
Оказалось, что этот извращенец уже не первый день показывает свои причандалы детям! Это просто ужас! Я вызвала полицию,
– написала возмущенная черновчанка.
Однако когда правоохранители прибыли на место, мужчины уже там не было.
Педофил на территории школы в 2020 году: смотрите видео
Что известно о трагедии в Черновцах
- Вечером 3 октября полицейским сообщили, что неизвестный показывал свои половые органы несовершеннолетним у школы №27 в Черновцах. Экипаж уехал на место. Подозреваемый разыскался, однако вскоре он начал перестрелку. Мужчина убил полицейскую Таисию Татарин. Младшей лейтенантке было всего двадцать два года .
- Ее напарника Александра Гуцула доставили в больницу.
- В Черновцах начали спецоперацию по розыску стрелка. Полицейские активно патрулируют город .
- Жители Черновцов массово чтят память погибшей Таисии Татарин.