Чернышов и Цукерман могут быть причастны к другим преступным схемам, – прокурор
- Алексею Чернышову в ВАКС избирают меру пресечения по подозрению в незаконном обогащении, связанном с коррупционными схемами.
- Прокурор заявил, что Чернышов и Александр Цукерман могут быть причастны к другим преступным схемам, в частности в энергетике.
В понедельник, 17 ноября, Алексею Чернышову в ВАКС избирают меру пресечения по подозрению в незаконном обогащении. Прокуроры показали запись, которая может свидетельствовать о том, что украинский чиновник вместе с Александром Цукерманом причастны к другим преступным схемам.
Об этом заявили на заседании Высшего антикоррупционного суда 17 ноября, пишет 24 Канал.
Читайте также Кум Паши "Мерседеса" и "Че Гевара" в хищении миллионов: кто такой Чернышов и в чем его подозревают
О чем свидетельствуют части диалогов Чернышова и Цукермана?
Недавно НАБУ и САП вручили ходатайство об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Уже 17 ноября состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда.
Прокурор раскрыл детали диалогов Чернышова и Цукермана: смотрите видео РБК-Украина
По словам прокурора, Чернышов мог быть вовлеченным в другие преступные схемы вместе с бизнесменом Александром Цукерманом, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в энергетике.
Я считаю, что эти факты свидетельствуют о существовании еще каких-то возможных преступных схем, к которым привлечены Цукерман и Чернышов, которые понимают, о чем они разговаривают,
– сказал прокурор.
Напомним, следствие утверждает, что Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными, связанных с легализацией средств через так называемую "прачечную". Кроме этого, он мог быть участником других преступных схем.
Что стало известно во время заседания ВАКС 17 ноября?
Алексей Чернышов отрицает связь с коррупционной схемой в Энергоатоме несмотря на то, что его голос может быть на записях, обнародованных НАБУ.
Экс-вице-премьер признал, что на записях слышно голос, похожий на его, однако прямой идентификации не дал. Он отметил необходимость тщательного изучения записей и проверке контекста.
САП просит арест и залог в 55 миллионов гривен для экс-вице-премьера Алексея Чернышова по подозрению в коррупции на сумму более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро.
Прокурор САП аргументировал необходимость ареста тем, что Чернышов может повлиять на следствие, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или выехать за границу.