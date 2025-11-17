Об этом заявили на заседании Высшего антикоррупционного суда 17 ноября, пишет 24 Канал.

Читайте также Кум Паши "Мерседеса" и "Че Гевара" в хищении миллионов: кто такой Чернышов и в чем его подозревают

О чем свидетельствуют части диалогов Чернышова и Цукермана?

Недавно НАБУ и САП вручили ходатайство об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Уже 17 ноября состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда.

Прокурор раскрыл детали диалогов Чернышова и Цукермана: смотрите видео РБК-Украина

По словам прокурора, Чернышов мог быть вовлеченным в другие преступные схемы вместе с бизнесменом Александром Цукерманом, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в энергетике.

Я считаю, что эти факты свидетельствуют о существовании еще каких-то возможных преступных схем, к которым привлечены Цукерман и Чернышов, которые понимают, о чем они разговаривают,

– сказал прокурор.

Напомним, следствие утверждает, что Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными, связанных с легализацией средств через так называемую "прачечную". Кроме этого, он мог быть участником других преступных схем.

Что стало известно во время заседания ВАКС 17 ноября?