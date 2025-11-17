Про це заявили на засіданні Вищого антикорупційного суду 17 листопада, пише 24 Канал.

Про що свідчать частини діалогів Чернишова та Цукермана?

Нещодавно НАБУ та САП вручили клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Уже 17 листопада відбулося засідання Вищого антикорупційного суду.

За словами прокурора, Чернишов міг бути залученим до інших злочинних схем разом із бізнесменом Олександром Цукерманом, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем в енергетиці.

Я вважаю, що ці факти свідчать про існування ще якихось можливих злочинних схем, до яких залучені Цукерман та Чернишов, які розуміють, про що вони розмовляють,

– сказав прокурор.

Нагадаємо, слідство стверджує, що Чернишов отримав понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою, пов'язаних із легалізацією коштів через так звану "пральню". Крім цього, він міг бути учасником інших злочинних схем.

Що стало відомо під час засідання ВАКС 17 листопада?