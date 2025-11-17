На заседании Высшего антикоррупционного суда 17 ноября прокуроры САП просят установить для Чернышова залог в размере 55 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Какое отношение я имею к Энергоатому, – Чернышов отрицает свою причастность к схеме Миндича

Почему прокуроры САП просят именно такой залог?

Прокурор САП аргументировал необходимость ареста тем, что Чернышов может повлиять на следствие, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или выехать за границу. Согласно ходатайству САП, установление залога в 55 миллионов гривен должно обеспечить участие подозреваемого в судебных заседаниях и предотвратить попытки повлиять на расследование.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что сумма залога соответствует сумме незаконно полученных средств Чернышевым в рамках коррупционной схемы Миндича на Энергоатоме.

Что известно о Чернышеве и его участии в схеме Миндича?