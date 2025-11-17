На заседании Высшего антикоррупционного суда 17 ноября прокуроры САП просят установить для Чернышова залог в размере 55 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал.
Почему прокуроры САП просят именно такой залог?
Прокурор САП аргументировал необходимость ареста тем, что Чернышов может повлиять на следствие, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или выехать за границу. Согласно ходатайству САП, установление залога в 55 миллионов гривен должно обеспечить участие подозреваемого в судебных заседаниях и предотвратить попытки повлиять на расследование.
В Центре противодействия коррупции отмечают, что сумма залога соответствует сумме незаконно полученных средств Чернышевым в рамках коррупционной схемы Миндича на Энергоатоме.
Что известно о Чернышеве и его участии в схеме Миндича?
По данным следствия известно, что Чернышов, он же "Че Гевара" получил 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными, что превышает 55 миллионов гривен.
Передача средств происходила непосредственно в "бэк-офисах" Миндича или в медицинской клинике, которая принадлежала Цукерману.
Чернышов посещал так называемую "прачечную" для получения "легализованных откатов".
Известно, что Чернышов занимал несколько высоких должностей – вице-премьер-министр, министр национального единства, экс-министра общин и территорий. Кроме того, он возглавлял "Нафтогаз" и Киевскую ОГА.