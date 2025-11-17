Чернышова спросили, планирует ли он бежать из Украины: что тот ответил

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов заявил, что "никуда не планирует бежать". Он также добавил, что гордится тем, что живет в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Планирует ли Чернышов бежать из Украины?

Чернышов заверил, что он не намерен бежать.

Если кто-то боится того, что я планирую сбежать, я хочу подчеркнуть – я никуда не планирую убегать. Я живу в Украине. Я горжусь этим,

– заявил он.

На вопрос, с кем из фигурантов дела "Мидас" он все же знаком, он отказался отвечать, объяснив это так: "Есть определенные вопросы процессуального характера. Мои адвокаты советуют отвечать только на те, что прямо не касаются процесса. Поэтому сейчас я не буду отвечать".

Экс-министр подчеркнул, что "поддерживает расследование в "Энергоатоме", но "не может давать никаких показаний", потому что "не имеет никакого отношения к этой организации".

Напомним, в понедельник, 17 ноября в Высшем антикоррупционном суде Алексею Чернышеву избирают меру пресечения.

Что сказал Чернышов о "Че Гевара"?