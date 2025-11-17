Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Планирует ли Чернышов бежать из Украины?
Чернышов заверил, что он не намерен бежать.
Если кто-то боится того, что я планирую сбежать, я хочу подчеркнуть – я никуда не планирую убегать. Я живу в Украине. Я горжусь этим,
– заявил он.
На вопрос, с кем из фигурантов дела "Мидас" он все же знаком, он отказался отвечать, объяснив это так: "Есть определенные вопросы процессуального характера. Мои адвокаты советуют отвечать только на те, что прямо не касаются процесса. Поэтому сейчас я не буду отвечать".
Экс-министр подчеркнул, что "поддерживает расследование в "Энергоатоме", но "не может давать никаких показаний", потому что "не имеет никакого отношения к этой организации".
Напомним, в понедельник, 17 ноября в Высшем антикоррупционном суде Алексею Чернышеву избирают меру пресечения.
Что сказал Чернышов о "Че Гевара"?
Недавно разгорелся коррупционный скандал в сфере энергетики. Среди фигурантов – так называемый "Че Гевара".
Во время судебного процесса 17 ноября Чернышов обратился к журналистам с вопросом, знают ли они, кто такой "Че Гевара".
Кто-то из присутствующих высказал предположение, что это и есть Чернышов. На это экс-министр заявил: "Я – Чернышов. Я вам так скажу".
По словам Чернышова, он "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", при этом признал, что голос таки похож на его.