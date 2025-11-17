Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Чи планує Чернишов тікати з України?
Чернишов запевнив, що він не має наміру тікати.
Якщо хтось боїться того, що я планую втекти, я хочу підкреслити – я нікуди не планую втікати. Я живу в Україні. Я пишаюсь цим,
– заявив він.
На питання, з ким з фігурантів справи "Мідас" він все ж таки знайомий, він відмовився відповідати, пояснивши це так: "Є певні питання процесуального характеру. Мої адвокати радять відповідати лише на ті, що прямо не стосуються процесу. Тому зараз я не буду відповідати".
Ексміністр підкреслив, що "підтримує розслідування у "Енергоатомі", але "не може давати жодних свідчень", бо "не має жодного відношення до цієї організації".
Нагадаємо, в понеділок, 17 листопада у Вищому антикорупційному суді Олексію Чернишову обирають запобіжний захід.
Що сказав Чернишов про "Че Гевара"?
Нещодавно розгорівся корупційний скандал у сфері енергетики. Серед фігурантів – так званий "Че Гевара".
Під час судового процесу 17 листопада Чернишов звернувся до журналістів із питанням, чи вони знають, хто такий "Че Гевара".
Хтось із присутніх висловив припущення, що це і є Чернишов. На це ексміністр заявив: "Я – Чернишов. Я вам так скажу".
За словами Чернишова, він "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", при цьому визнав, що голос таки схожий на його.