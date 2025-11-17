Попередньо, ним може бути колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Він прокоментував свою причетність до справи, передає 24 Канал.
Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
Що сказав Чернишов про "Че Гевара"?
У залі суду 17 листопада Чернишов, будучи у хорошому настрої, звернувся до журналістів із питанням, чи вони знають, хто такий "Че Гевара".
"Підозрюю, що це ви", – сказав хтось із присутніх ексміністру.
Та той поспішив це заперечити.
Я – Чернишов. Я вам так скажу…
– відповів він.
За словами Чернишова, він "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", при цьому визнав, що голос таки схожий на його.
Я вважаю, що ми маємо дослідити той контент, а також фізику цих плівок. Я абсолютно заперечую все, що ми чули. Ми хочемо отримати всі діалоги, повністю, а не вирвані з контексту. Маємо зробити їхню експертизу для того, щоб переконатися, що йдеться про тих, про кого зараз говорять.
Чернишов також заявив, що з більшістю фігурантів він не знайомий і не пам'ятає опублікованих діалогів.
Що сказав Чернишов: дивіться відео
Дружина Чернишова теж "у справі"
На "плівках Міндіча" один із фігурантів має кличку "Професор".
Раніше припускали, що це може бути Герман Галущенко, але за новою версією йдеться про дружину Чернишова – Світлану Чернишову. Це підтвердив й прокурор.
Вона доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології КНУ.
Чернишова могла передавати кошти, отримані незаконним шляхом, а ще зустрічалася з Олександром Цукерманом. Припускали також, що вона приховувала документи щодо будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом на своєму робочому місці.