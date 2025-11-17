Попередньо, ним може бути колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов. Він прокоментував свою причетність до справи, передає 24 Канал.

Що сказав Чернишов про "Че Гевара"?

У залі суду 17 листопада Чернишов, будучи у хорошому настрої, звернувся до журналістів із питанням, чи вони знають, хто такий "Че Гевара".

"Підозрюю, що це ви", – сказав хтось із присутніх ексміністру.

Та той поспішив це заперечити.

Я – Чернишов. Я вам так скажу…

– відповів він.

За словами Чернишова, він "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", при цьому визнав, що голос таки схожий на його.

Я вважаю, що ми маємо дослідити той контент, а також фізику цих плівок. Я абсолютно заперечую все, що ми чули. Ми хочемо отримати всі діалоги, повністю, а не вирвані з контексту. Маємо зробити їхню експертизу для того, щоб переконатися, що йдеться про тих, про кого зараз говорять.

Чернишов також заявив, що з більшістю фігурантів він не знайомий і не пам'ятає опублікованих діалогів.

Що сказав Чернишов: дивіться відео

Дружина Чернишова теж "у справі"