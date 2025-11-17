Предварительно, ним может быть бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Он прокомментировал свою причастность к делу, передает 24 Канал.

Что сказал Чернышов о "Че Гевара"?

В зале суда 17 ноября Чернышов, будучи в хорошем настроении, обратился к журналистам с вопросом, знают ли они, кто такой "Че Гевара".

"Подозреваю, что это вы", – сказал кто-то из присутствующих экс-министру.

Но тот поспешил это возразить.

Я – Чернышов. Я вам так скажу..

– ответил он.

По словам Чернышова, он "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", при этом признал, что голос таки похож на его.

Я считаю, что мы должны исследовать тот контент, а также физику этих пленок. Я абсолютно отрицаю все, что мы слышали. Мы хотим получить все диалоги, полностью, а не вырванные из контекста. Должны сделать их экспертизу для того, чтобы убедиться, что речь идет о тех, о ком сейчас говорят.

Чернышов также заявил, что с большинством фигурантов он не знаком и не помнит опубликованных диалогов.

Жена Чернышова тоже "в деле"