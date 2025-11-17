Предварительно, ним может быть бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Он прокомментировал свою причастность к делу, передает 24 Канал.
Что сказал Чернышов о "Че Гевара"?
В зале суда 17 ноября Чернышов, будучи в хорошем настроении, обратился к журналистам с вопросом, знают ли они, кто такой "Че Гевара".
"Подозреваю, что это вы", – сказал кто-то из присутствующих экс-министру.
Но тот поспешил это возразить.
Я – Чернышов. Я вам так скажу..
– ответил он.
По словам Чернышова, он "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", при этом признал, что голос таки похож на его.
Я считаю, что мы должны исследовать тот контент, а также физику этих пленок. Я абсолютно отрицаю все, что мы слышали. Мы хотим получить все диалоги, полностью, а не вырванные из контекста. Должны сделать их экспертизу для того, чтобы убедиться, что речь идет о тех, о ком сейчас говорят.
Чернышов также заявил, что с большинством фигурантов он не знаком и не помнит опубликованных диалогов.
Жена Чернышова тоже "в деле"
На "пленках Миндича" один из фигурантов имеет кличку "Профессор".
Ранее предполагали, что это может быть Герман Галущенко, но по новой версии речь идет о жене Чернышова – Светлане Чернышевой. Это подтвердил и прокурор.
Она доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии КНУ.
Чернышова могла передавать средства, полученные незаконным путем, а еще встречалась с Александром Цукерманом. Предполагали также, что она скрывала документы по строительству четырех элитных имений в поселке Козин под Киевом на своем рабочем месте.