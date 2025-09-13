Покровско-Мирноградская агломерация находится под угрозой окружения. Враг хочет замкнуть ее и таким образом захватить города, которые для него важны в оперативно-тактическом смысле.

Если Покровск и Мирноград будут оккупированы, то откроется путь на Днепропетровщину. Это в эфире 24 Канала объяснил военный обозреватель Денис Попович.

Читайте также ВСУ отбросили россиян у Филии, а враг продвинулся на 2 направлениях: обзор и карты от ISW

"Если Покровск и Мирноград упадут, то тогда открывается широкий путь на Днепропетровщину. Это последние крупные города, которые сдерживают врага от вторжения в Днепропетровскую область", – подчеркнул он.

Бывший Днепропетровский выступ, потому что он в большой степени уже ликвидирован. Там враг потерял инициативу именно на этом участке фронта и сейчас находится под угрозой окружения.

Кроме того, под угрозой ликвидации находится вся северная сторона окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Если посмотреть на карту, сравнить последнее продвижение наших войск на этом участке фронта, это будет понятно. Но враг перебрасывает туда подкрепления,

– отметил Попович.

Важный сбор для 69 ОЕБР

Сейчас идет сбор на пикапы для 68-й отдельной егерской бригады. Это батальон беспилотных систем, который сейчас воюет на Покровском направлении. Бойцы понесли потери. Приобщиться можно по ссылке.

Им сейчас крайне необходимы три пикапа. Общая стоимость сбора – 1 миллион гривен. Пикапы, вообще машины – это расходный материал на фронте. Они постоянно нуждаются в обновлении и замене. Для этих бойцов они необходимы, чтобы выезжать на боевые задачи. Каждый вклад приближает победу, сохраняет жизнь наших бойцов,

– подчеркнул военный обозреватель.

Ситуация возле Покровска: главное